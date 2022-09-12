نقابة الصحفيين تختتم دورة «صحافة المناخ» استعدادا لمؤتمر COP27

جدة - نرمين السيد - عقدت الدورة بهدف تنمية مهارات الصحفيين المتخصصين فى قضايا البيئة والمناخ استعدادا للمؤتمر الدولى للمناخ الذى تنظمه مصر نهاية العام الجارى فى مدينة شرم الشيخ.

وتم تنظيم الدورة بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية وحضرها نحو 130 صحفيًا.

ومن جانبه أكد حماد الرمحى أن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين تنظم حاليا سلسلة من الدورات المتخصصة والمتقدمة فى صحافة البيئة والمناخ بهدف تنمية مهارات الصحفيين المتخصصين تزامنا مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ المقبلة فى مدينة شرم الشيخ «COP27»، وتجهيز كوادر صحفية متخصصة فى الصحافة البيئية والمناخية لتغطية هذا الحدث العالمى بشكل احترافى، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعى البيئى لدى المجتمع المصرى.

وأضاف أن الدورة التدريبية اعتمدت على مجموعة من المحاور الأساسية وشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين فى مجال البيئة والمناخ من أبرزها، المعلومات والمؤتمرات والاتفاقيات الإطارية للدول حول تغير المناخ والنتائج المتوقعة لمؤتمر الأطراف "Cop27" بشرم الشيخ، ودور الدول الكبرى فى الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية لمنع تدهور حالة المناخ وعلاقة اتفاقية تغير المناخ باتفاقيتى التنوع البيولوجى والتصحر.

كذلك ناقشت الدورة تمويل مشروعات المناخ ودور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، وأهمية نشر الوعى البيئى وإعداد جيل يقود العمل البيئى طبقًا للاستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

واستعرضت الدورة اقتصاديات البيئة والضغوط السياسية التى تمارسها الدول فى التفاوض والمبادئ التى تتمسك بها مصر لصالح القارة الافريقية للوصول لأفضل نقاط التفاوض فى قضايا المناخ، وكذلك دور المجتمع المدنى فى دعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ والمبادرات الاجتماعية التى تخلق روح الحوار الوطنى.

وفى نهاية حفل التخرج كرم رئيس لجنة التدريب الحاصلين على الدورة بحضور الكاتب الصحفى خالد مبارك رئيس الجمعية والدكتور محمود بكر نائب رئيس الجمعية والكاتبة الصحفية حنان بدوى سكرتير عام الجمعية والكاتبة الصحفية سوسن عبد الباسط أمين الصندوق.