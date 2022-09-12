محمد صلاح يتألق بتدريبات الريدز قبل مواجهة ليفربول ضد أياكس فى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 08:25 مساءً - تألق الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات فريقه ليفربول الختامي قبل مواجهة أياكس أمستردام الهولندي في المواجهة التي ستقام في التاسعة مساء الثلاثاء نظيره أياكس أمستردام الهولندي على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وخاض محمد صلاح التدريبات في حالة فنية وبدنية مرتفعة وفق ما تم تداوله من صور في المران الأخير الذي أقيم في مركز أكسا استعداداً للمباراة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ومني فريق ليفربول بهزيمة قوية أمام نابولي 4-1 في الجولة الأولى عندما استضاف ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" المباراة في إيطاليا.

بينما استطاع نادي أياكس اكتساح رينجرز الأسكتلندي بنتيجة 4-0 في المواجهة التي أقيمت بالجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى.

ويأمل محمد صلاح في الانقضاض على مرمى أياكس في المباراة القادمة لتصحيح مسار الريدز المتذبذب منذ انطلاق الموسم الحالي وحتى الآن محليا وقارياً.

وتشهد منافسات الجولة ذاتها مواجهات قوية، عندما يلتقي بايرن ميونخ ضد برشلونة، وفيكتوريا بلزن التشيكي وانتر ميلان الإيطالي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع توتنهام الإنجليزي،وباير ليفركوزن الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وبورتو البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي،ومارسيليا الفرنسي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتأتي مواجهات غدا الثلاثاء 13 سبتمبر فى دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ليفربول ضد أياكس أمستردام.

المجموعة الثانية: بورتو × كلوب بروج، باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد.

المجموعة الثالثة: فيكتوريا بلزن التشيكى × إنتر ميلان – بايرن ميونخ × برشلونة.

المجموعة الرابعة: سبورتنج لشبونة × توتنهام، مارسيليا × اينتراخت فرانكفورت.

محمد صلاح في تدريبات ليفربول (6)

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول