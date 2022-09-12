السيسي يكلف بالتوسع في شبكة الإنترنت الأرضي فائق السرعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 08:24 مساءً - عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور تدعيم البنية التحتية والمعلوماتية.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم، لارتباطها الوثيق والمتكامل مع عملية التنمية، بما في ذلك التوسع في شبكة الإنترنت الأرضي فائق السرعة عن طريق نشر استخدام شبكات الألياف الضوئية، وكذلك زيادة أعداد أبراج المحمول لتحسين الخدمة في كافة رقعة الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.