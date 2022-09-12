محافظ الجيزة: محور الفريق كمال عامر سيساهم فى حل الاختناقات المرورية

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن محور الفريق كمال عامر سيسهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية، حيث يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة فضلا عن دوره فى ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل زمن الرحلات، وخفض معدلات التلوث وذلك فى إطار خطة الدولة نحو فتح شرايين مرورية لتسهيل حركه المواطنين.





وصرح راشد بأن المحور يربط القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالمنيب جنوبا بالقوس الشمالى إلى جانب ربط المحاور العرضية الرئيسية "26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم"، بالإضافة إلى شوارع " مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة ".

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحور بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة رافقه خلالها محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، حيث أكد المحافظ على تقدم نسب التنفيذ سواء بالقطاعات العلوية أو بالمسار وطرق الخدمة الكائنة أسفل المحور حيث يتضمن المشروع إنشاء محور حر اتجاهين بعرض "3 – 4م" حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض "2 – 3 م" حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

وحرص محافظ الجيزة على معاينة نسب التنفيذ على أرض الواقع وجهود إزالة المنشآت المتعارضة مع الأعمال وذلك بعد تعويض أصحابها الى جانب تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات التى تواجه الاعمال لضمان الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء منها.

كما تفقد المحافظ سير العمل بالطريق السطحى لمحور كمال عامر بنطاق حى العمرانية وبولاق الدكرور ومتابعة تنفيذ الأعمال بطريق الخدمات بدءً من منطقة نصر الدين بحى العمرانية ومرورا بمنطقة المشابك ومحطة مترو فيصل وأبو قتاتة والتى وجه خلالها المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج ورفع كفاءة الطريق وتركيب أعمدة إنارة.

كما تفقد المحافظ سير الأعمال بالقطاعات الكائنة أسفل المحور بمناطق أرض اللواء بحى العجوزة والتى تفقد خلالها مواقف سيارات السرفيس الجديد الذى يخدم قطاعات أرض اللواء 1 و2 وناهيا والذى أقامته المحافظة لتوفير وسائل تنقل للمواطنين بصورة حضارية.

وعاين محافظ الجيزة ومرافقيه أماكن الأكشاك الحضارية والساحات أسفل المحور بقطاع أرض اللواء، موجها برفع كفاءة الأسوار على الجانبين ورفع نواتج الأعمال أولا بأول بالإضافة إلى المتابعه الدورية والصيانة والحفاظ على حالة النظافة بالساحات.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لشكاوى عدد من المواطنين الخاصة بالمصعد الكهربائى لكوبرى مشاة أرض اللواء والتى كلف خلالها المحافظ رئيس حى العجوزة بسرعة صيانة وتشغيل المصعد والسلم الكهربائى للكوبرى للتسهيل على المواطنين خاصه من كبار السن.