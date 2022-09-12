محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من المشروعات وأعمال التطوير بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، عددا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، والأعمال الإنشائية للقرية التراثية التى يتم إنشاؤها بمضمار الهجن بالمدينة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.





وقال المحافظ - فى تصريح خلال جولته التفقدية - "إن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، وقاعتى عرض، ومخازن، ومسرح مكشوف، ومطعم بدوى، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب".

كما تفقد أعمال إنشاء مسجد الهجن والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، وكذا أعمال مد شبكة الطرق بالمضمار، موضحا أنه تم الانتهاء بالكامل من المنصة الرئيسية ومنصات الجمهور وقاعة كبار الزوار والوحدة البيطرية.

وتابع المحافظ العمل بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومشروع الحديقة المركزية ومعدلات ونسب التنفيذ بالمبنى، كما تفقد مركز الطوارئ للشبكة الموحدة والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، والمكاتب الإدارية، وأعمال التشجير والزراعات والتجميل بمجلس المدينة.

وأضاف أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المبانى صديقة البيئة، كما يعد من المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.. لافتا أن الحديقة المركزية تقام على مساحة 110 آلاف مترا مربعا بمنطقة حى النور بجوار مجلس المدينة الجديد، وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا وعددا من البنوك ونوافير حديثة.