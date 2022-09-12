وقال المحافظ - فى تصريح خلال جولته التفقدية - "إن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، وقاعتى عرض، ومخازن، ومسرح مكشوف، ومطعم بدوى، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب".
كما تفقد أعمال إنشاء مسجد الهجن والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، وكذا أعمال مد شبكة الطرق بالمضمار، موضحا أنه تم الانتهاء بالكامل من المنصة الرئيسية ومنصات الجمهور وقاعة كبار الزوار والوحدة البيطرية.
وتابع المحافظ العمل بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومشروع الحديقة المركزية ومعدلات ونسب التنفيذ بالمبنى، كما تفقد مركز الطوارئ للشبكة الموحدة والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، والمكاتب الإدارية، وأعمال التشجير والزراعات والتجميل بمجلس المدينة.
وأضاف أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المبانى صديقة البيئة، كما يعد من المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.. لافتا أن الحديقة المركزية تقام على مساحة 110 آلاف مترا مربعا بمنطقة حى النور بجوار مجلس المدينة الجديد، وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا وعددا من البنوك ونوافير حديثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من المشروعات وأعمال التطوير بشرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.