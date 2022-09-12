السفير نادر سعد: توجيهات بالانتهاء من قانون التصالح وإقراره قبل نهاية الشهر

جدة - نرمين السيد - كشف السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء عن أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وإقرارها قبل نهاية الشهر الجارى.





وقال السفير سعد، خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم الإثنين، إن التعديلات الجديدة تعالج الحالات التى لم يعالجها القانون الحالى، موضحا أنه سيتم إرسال التعديلات لمجلس النواب بعد عودته للانعقاد من جديد.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يتعلق بتجاوز قيود الارتفاع، علما أن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء ستفتح الباب فى التصالح فى بعض المخالفات التى لم يتطرق لها القانون الحالى.

من جهة أخرى، علق المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء على حوار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع المستثمرين السياحيين اليوم، قائلا: إن "الحوار اتسم بالصراحة"، شارحا أن الأرقام التى تأتى لمصر من عدد السائحين غير مجدية، كما أن المستثمرين السياحيين طرحوا رؤيتهم لتطوير هذا القطاع الهام للاقتصاد المصرى.

وأكد السفير نادر سعد أن أرقام السياحة الوافدة لمصر لا تعبر عن حجم ما تمتلكه من إمكانيات وتنوع فى المقاصد السياحية، وهناك مقترح بضرورة تكثيف الرحلات منخفضة التكاليف من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستهدف استقطاب عدد كبير من السياحة الوافدة للبلاد.