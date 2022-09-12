محافظ أسوان: حريصون على دعم المنظومة التعليمية بمختلف مجالاتها

جدة - نرمين السيد - جاء ذك خلال تفقده، اليوم الإثنين، لجان الاختبارات للقبول بمدارس التمريض، حيث كشف المحافظ عن أنه لتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية تم إحداث تغيير شامل فى منظومة القبول بمدارس التمريض من خلال تغيير مديرى المدارس والإدارات المسئولة عن لجان القبول، حيث لن يسمح بأى تجاوزات أو مخالفات وسيتم تحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وناشد المحافظ - وفقا لبيان - أولياء الأمور والأسر بعدم الانجراف وراء مروجى الإشاعات، والتقارير المفبركة والمحرضة لأنه تم اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان حيادية اختبارات القبول للتأكد من توافر السمات المطلوبة فى الطلاب والطالبات المقدمين بشرط حصولهم على 271 درجة فى امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المنقضى كحد أدنى.

وخلال تفقده للجان وحضوره لاختبارات القدرات والسمات، اطمئن على انتظام سير عمل 6 لجان تضم 217 طالبا وطالبة فى اليوم الثانى من إجمالى 416 طالبا وطالبة تقدموا لآلية القبول بمدارس التمريض.

من جانب آخر، قام محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه على مساحة 3540 م2، والمخطط نهوها فى يونيو 2023، والتى وصلت نسبة أعمال التنفيذ بها إلى 40 %.

وقال المحافظ - فى بيان اليوم الإثنين - إن المكتبة تشمل جراج لاستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى، بجانب 4 أدوار تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وكذا قاعات سمينار للتدريب وملحقاتها.

وأضاف أن المكتبة تضم أيضا مراكز اتصالات ومعلومات وتدريب، وأيضا كتب لمختلف الأعمار "للكبار والأطفال" تضم أحدث الإصدارات، فضلا عن مسرح وسينما، وغرف أرشيف، وغرف خدمية، ودورات مياه عمومية، بينما سيتم استغلال باقى المساحة كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المختلفة.

ووجه أشرف عطية، برفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والاعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة ثقافية وفنية وعلمية، وأيضا مقصدا لزيارة الأفواج السياحية، مؤكدا أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل.

وفى السياق ذاته، شدد محافظ أسوان، على الإسراع بأعمال إعادة الشئ لأصله بالجزيرة الوسطى بطول 4 كم، وذلك بطريق السادات وخاصة بعد الانتهاء من أعمال مد كاميرات المراقبة ضمن المنظومة المتكاملة التى تهدف لتحقيق السيطرة والانضباط فى الشارع الأسوانى لمواجهة أى مخالفات للمركبات أو تجاوزات للسرعة وغيرها، والتأمين للأفواج السياحية لضمان سلامة وحياة المواطنين والزائرين.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظ أسوان، اليوم الإثنين، لتفقد عدد من الشوارع الداخلية بمدينة أسوان، لمتابعة انطلاق الموسم السياحى الجديد.

ووجه المحافظ بإنهاء خط مياه الشرب الجارى تركيبه لزيادة تدفقات المياه بمنطقة التأمين الصحى وامتداد العقاد للبدء خلال الشهر الجارى فى أعمال رصف ورفع كفاءة طريق نيابة المرور بدءً من أمام مستشفى التأمين الصحى وامتداد العقاد وحتى مبنى الأحوال المدنية وحى اللوتس، بالإضافة إلى رصف الشوارع الجانبية بأطوال تصل إلى 10 كم، وذلك ضمن رصف وتطوير عدد من شوارع مدينة أسوان تضم مناطق المحمودية وكسر الحجر وأطلس والعقاد وامتداده بإجمالى أطوال 39 كم بتكلفة إجمالية 64،5 مليون جنيه.

ووجه عطية بضرورة مرعاة تطبيق كافة مواصفات الكود المصرى لتلبية احتياجات ذوى الإعاقة من رامبات وتدرجات فى الأرصفة وأماكن العبوروالحركة تأمينا لسلامتهم وحياتهم.