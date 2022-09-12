قافلة جامعة قناة السويس الشاملة تفحص 479 حالة بمركز فايد فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور انطلاق قافلة الجامعة الشاملة إلى قرية منشية السلام التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى المصرية، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 479 حالة من أهالى القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.





وأوضح رئيس الجامعة- فى بيان، اليوم الإثنين، أن جامعة قناة السويس لا تدخر جهدا فى تقديم خدماتها للمجتمع الذى هى جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها فى المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد فى الخدمة المجتمعية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى قيام أساتذة كلية الزراعة بجولة ميدانية داخل بعض المزارع والحقول وتقديم الإرشاد الزراعى للمشكلات التى تعانى منها، مع صرف الأدوية والمبيدات الصديقة للبيئة للمزارعين، بجانب تقديم أساتذة كليتى التمريض والتربية ندوة تثقيفية صحية حول فيروس جدرى القردة، فضلا عن ندوة أخرى حول كيفية الالتحاق بفصول محو الأمية والتوعية بضرورة الالتحاق بها.

وأضاف أنه فى مجال الطب البيطرى تم الكشف على 600 حالة ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز مع صرف الأدوية اللازمة لعدد 300 من المستفيدين.

وفى محافظة شمال سيناء، أعلنت رئاسة مركز ومدينة الحسنة فى وسط سيناء انطلاق قافلة الوديان الثقافية، بعد غد الأربعاء، إلى قرية القسيمة بمركز الحسنة، وذلك لتقديم أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية وعروض مسرحية واكتشاف مواهب.

يذكر أن القافلة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى ومحافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، وبدعم كامل من رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى الكاتب محمد نبيل.