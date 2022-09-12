وزير التموين: هناك ارتباط وثيق بين قضية المناخ والأمن الغذائى العالمى

جاء ذلك خلال مشاركته فى أعمال جلسة الأمن الغذائى والزراعة لمنتدى البيئة والتنمية 2022 والذى يأتى فى إطار الاستعداد للقمة العالمية المرتقبة للمناخCOP27 ، والتى ستعقد بشرم الشيخ.
وأكد أن الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة من استصلاح ملايين الأفدنة فى الصحراء، وكذلك المشروع القومى للصوب الزراعية ساهم فى الحفاظ على الأمن الغذائى المصرى بنسب كبيرة، وكذلك المشروع القومى للصوامع الذى زادت به الطاقة التخزينية للقمح إلى ما يقارب من 4 ملايين طن كطاقة تخزينية، بعد أن كانت لا تتخطى 1.2 مليون طن قبل 2014.
وأشار المصيلحى إلى أن القمة العالمية للمناخ، والتى ستعقد بشرم الشيخ، سيكون لها تأثير كبير، للحد من التغيرات المناخية التى كانت سببا كبيرا فى إحداث أزمات غذائية فى بعض البلدان، خاصة بالدول الافريقية والدول النامية.
وأكد المصيلحى، أن انعقاد هذا المؤتمر سيكون طريقا للعمل على آرض الواقع، وطالب خلال كلمته فى الجلسة بترجمة الدراسات والتوصيات والقرارات والاستراتيجيات، التى سيتم صياغتها خلال المؤتمر المرتقب على الأرض، لتؤتى بثمارها للجميع، ولتحسين مستويات الأمن الغذائى للدول كلها.
وأضاف أن أى دولة فى العالم لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من كافة السلع، وطالب ألا تكون الحدود الجغرافية عائقا للتبادل الغذائى بين الدول.
وأشار الى أن الأزمات التى مر بها العالم بداية من وباء كورونا وصولا الى الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت جليا أهمية تحقيق الأمن الغذائى للدول وأصبحت الأولوية الأولى لكل الدول.
وأضاف وزير التموين، أن المخزون الاستراتيجى من كل السلع الغذائية بمصر آمن تماما بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكوين احتياطى استراتيجى من السلع لا يقل عن الستة أشهر.
وأوضح أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 6.6 شهر، وأكد أن مصر تنتج ما يقارب 50%من احتياجاتها من القمح، ولدينا اكتفاء ذاتى من السكر وصل الى 90% ونستورد 400 ألف طن سكر سنويا فقط، كما حققنا اكتفاء ذاتى كامل من الأرز.
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