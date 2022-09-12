وزير التموين: هناك ارتباط وثيق بين قضية المناخ والأمن الغذائى العالمى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على ‏المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قضايا المناخ ترتبط ‏بالأمن الغذائى العالمى وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة فى هذا ‏الصدد فى الثمانى سنوات الماضية، للحيلولة دون تأثرها كليا بالتغيرات ‏المناخية، من خلال اعتمادها على الطاقة النظيفة التى تعمل على تقليل ‏الانبعاثات الكربونية التى تؤثر على المناخ بصفة عامة.





جاء ذلك خلال مشاركته فى أعمال جلسة الأمن الغذائى والزراعة لمنتدى البيئة والتنمية ‏‏2022 والذى يأتى فى إطار الاستعداد للقمة العالمية المرتقبة للمناخ‏COP27 ‎‏، والتى ستعقد بشرم الشيخ.

وأكد أن ‏الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة من استصلاح ملايين الأفدنة فى الصحراء، ‏وكذلك المشروع القومى للصوب الزراعية ساهم فى الحفاظ على الأمن ‏الغذائى المصرى بنسب كبيرة، وكذلك المشروع القومى للصوامع الذى ‏زادت به الطاقة التخزينية للقمح إلى ما يقارب من 4 ملايين طن كطاقة تخزينية، بعد أن كانت لا تتخطى ‏‏1.2 مليون طن قبل 2014.

وأشار المصيلحى إلى أن القمة العالمية للمناخ، والتى ‏ستعقد بشرم الشيخ، سيكون لها تأثير كبير، للحد من التغيرات المناخية ‏التى كانت سببا كبيرا فى إحداث أزمات غذائية فى بعض البلدان، خاصة ‏بالدول الافريقية والدول النامية.

وأكد المصيلحى، أن انعقاد هذا المؤتمر ‏سيكون طريقا للعمل على آرض الواقع، وطالب خلال كلمته فى الجلسة ‏بترجمة الدراسات والتوصيات والقرارات والاستراتيجيات، التى سيتم صياغتها خلال ‏المؤتمر المرتقب على الأرض، لتؤتى بثمارها للجميع، ولتحسين مستويات الأمن ‏الغذائى للدول كلها.

وأضاف أن أى دولة فى العالم لا تستطيع تحقيق ‏الاكتفاء الذاتى من كافة السلع، وطالب ألا تكون الحدود الجغرافية عائقا ‏للتبادل الغذائى بين الدول.

وأشار الى أن الأزمات التى مر بها العالم ‏بداية من وباء كورونا وصولا الى الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت ‏جليا أهمية تحقيق الأمن الغذائى للدول وأصبحت الأولوية الأولى لكل الدول.

‏وأضاف وزير التموين، أن المخزون الاستراتيجى من كل السلع الغذائية ‏بمصر آمن تماما بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى، بتكوين احتياطى استراتيجى من السلع لا يقل عن الستة أشهر.

وأوضح أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 6.6 شهر، وأكد أن مصر تنتج ما يقارب 50%من احتياجاتها من القمح، ولدينا اكتفاء ذاتى ‏من السكر وصل الى 90% ونستورد 400 ألف طن سكر سنويا فقط، كما حققنا ‏اكتفاء ذاتى كامل من الأرز.‏