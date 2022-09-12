الأمم المتحدة و”الرقابة الإدارية” يبحثان سبل تعزيز التعاون في مكافحة الفساد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - اجتمعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، باللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة، لبحث سُبل مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولتهنئته بتوليه هذا المنصب الرفيع.

وأكدت غادة والي - خلال الاجتماع، اليوم الاثنين - حرص المكتب على الشراكة المستدامة مع هيئة الرقابة الإدارية، إيماناً منه بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة، لاسيما في مجال التصدي للفساد ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والهجرة غير النظامية.

وبحث الجانبان سُبل تفعيل إعلان شرم الشيخ الصادر في ختام أعمال الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك تحت رئاسة جمهورية مصر العربية لفعاليات المؤتمر.

وفي سياقٍ متصل، استعرض الجانبان الأنشطة والفعاليات المشتركة في مجال صقل قدرات المسئولين المعنيين لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، لاسيما الاتجار في الأشخاص وأوجه العمل على الاستعانة بالكوادر الوطنية من ذوي الخبرات المتميزة بالهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن تكثيف التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والاستعانة بالمرافق التدريبية الأخرى للهيئة.

وأشارت غادة والي إلى اهتمام المكتب بتقديم أوجه الدعم اللازمة إلى الهيئة إبان رئاستها لاتحاد هيئات مكافحة الفساد في إفريقيا عملا على تقلدها دورا إقليميا بارزا ودفعا للمزيد من التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.

ومن جهته، أكد اللواء عمرو عادل تطلعه إلى المزيد من التعاون المثمر والبناء مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.