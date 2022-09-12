محافظ الإسكندرية: زراعة 5600 شجرة بشوارع وميادين المدينة

وأضاف المحافظ- فى تصريح، اليوم الإثنين - أن خلال الأسبوع الأخير تمت زراعة 100 شجرة "زيتون- تيكوما- بوانسيانا" بطول محور المحمودية.
ومن جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة محمد عابدين، إلى أن الإدارة العامة للحدائق قامت بالتنسيق مع الأحياء بزراعة 1331 شجرة بنطاق حى منتزة ثان، و1086 شجرة بنطاق منتزة أول، و1095 شجرة بحى شرق، بالإضافة إلى زراعة 440 شجرة بشوارع حى غرب، كما تم خلال الأيام الماضية زراعة 807 شجرة بنطاق حى العجمى، و27 شجرة بحى العامرية ثان، وفى مركز ومدينة برج العرب تم زراعة 714 شجرة.
وعلى صعيد آخر، أكد محافظ الإسكندرية الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى 14 يوليو الماضى وحتى الآن تم تحصين 121 ألف رأس ماشية من إجمالى 146 ألف رأس ماشية.
وأشاد الشريف- فى بيان، اليوم- بالجهود التى تبذلها مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتورة صباح جارح مدير مديرية الطب البيطرى فى تحصين وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، حيث تعمل المديرية على التسهيل على مربى الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.
ومن جانبه، أوضحت الدكتورة صباح جارح، أن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة حتى الانتهاء من تحصين جميع الماشية فى نطاق المحافظة، مشيرة إلى أنه مع بداية شهر أكتوبر القادم ستبدأ حملة مكافحة مرض طاعون المجترات الصغيرة "للأغنام والماعز"، مؤكدة أن هذا المرض يهدد الكثير من الأغنام والماعز بالنفوق، مشيرة إلى أن اللقاح متوفر فى جميع الوحدات البيطرية بنطاق المحافظة وعلى مربى الأغنام والماعز التوجه للوحدات لتحصين مواشيهم قبل دخول فصل الشتاء.
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