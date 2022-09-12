محافظ بنى سويف يستعرض أعمال رصف شوارع مدينة سمسطا

جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، مع وكيل وزارة النقل بالمحافظة المهندس ناصر فراج، الموقف التنفيذى لنشاط الرصف للعام المالى الحالى والإجراءات المنفذة للدفع بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، والتى تتضمن كافة تفاصيل الخطة والتى تشمل أعمال رصف وإعادة واستكمال رصف وتأهيل ورفع كفاءة وتوسعة، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.





وشدد المحافظ - فى بيان - على ضرورة الانتهاء من الخطة فى التوقيتات المحددة مسبقًا، مطالبًا بتحديد أى معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور. وأشار المحافظ إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن تحسين مستوى الخدمات التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى وأساسى. كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذى لخطة الرصف الخاصة بمدينة سمسطا، والتى تشمل رصف 145 شارعًا بتكلفة تصل إلى 184 مليون جنيه على مستوى مراكز المحافظة، والتى تشمل أيضًا رصف أكثر من 30 شارعًا ترابيًا، مؤكدًا أن أعمال رصف مدينة سمسطا تسير بمعدلات مميزة ويجرى متابعتها بشكل يومى.

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