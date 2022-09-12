سامح شكرى يستقبل كبير الوزراء السنغافورى لتنسيق السياسات الأمنية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التى تجمعها بسنغافورة، مشيدا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، ومؤكدا على اهتمام مصر باستمرار تطوير هذه العلاقات والدفع بها قدما إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات، منوها فى هذا الصدد بزيارته الأخيرة لسنغافورة فى مارس الماضى والتى التقى خلالها كذلك بكبير الوزراء السنغافورى.

وأضاف أبو زيد، بأن اللقاء تناول أيضا أهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المناخ الدولى، وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى وعوامل نجاحه وكيفية تنسيق الأولويات وتوفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية لتحقيق أهداف العمل المناخى الدولى.

وفى هذا الإطار، أعرب الوزير شكرى، الرئيس المعين للمؤتمر، عن تطلع مصر لمشاركة سنغافورة على أعلى مستوى.

وكشف المتحدث الرسمى باسم الخارجية أيضا أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادى العالمى، حيث تم استعراض رؤى الجانبين لسبل تحقيق الاستقرار والأمن فى العديد من مناطق النزاعات.