توفيق يستقبل الوزير الأول المُنسق للأمن الوطنى بسنغافورة

جدة - نرمين السيد - تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمـام المُشتـرك، وقد أعرب الوزير الضيف فى بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والتى تأتى فى إطار العلاقات المُتميزة التى تربط بين الجانبين، مُشيداً بالحالة الأمنية المُستقرة التى تشهدها البلاد حالياً بفضل الجهود الأمنية المُتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية، مُؤكداً على تطلعه إلى تعزيز وتطوير آُطر وآليات التعاون ومستويات التنسيق مع أجهزة الوزارة، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب، للاستفادة من الخبرات الأمنية المُتميزة لوزارة الداخلية المصرية فى هذا المجال.

ومن جانبه رحب محمود توفيق وزير الداخلية - بزيارة الوزير الضيف ومُرافقيه للقاهرة، مُشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين، والتى انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثُنائى فى شتى المجالات.

كما أكد حرصه على الارتقاء بمستويات التعاون الأمنى وتبادل المعلومات فى مجالات مُكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بمُختلف أشكالها، للإستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة.