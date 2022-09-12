الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يستقبل قائد القيادة المركزية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 05:23 مساءً - إستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بمقر الهيئة ، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية ، بحضور اللواء أ ح / محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة .

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس إنطلاقاً من أهميتها الإستراتيجية ودورها الحيوى فى خدمة حركة التجارة العالمية .

فيما أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن أهمية قناة السويس بإعتبارها شرياناً حيوياً للعالم أجمع ، مشيداً بالرؤية المصرية لتطوير المجرى الملاحى لقناة السويس .

كما تضمنت الزيارة جولة بحرية بقناة السويس الجديدة تابعوا من خلالها إنتظام حركة الملاحة داخل القناة .

تأتى الزيارة فى إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى كافة المجالات وكذا المساعى المشتركة لدعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات الراهنة .