”القوي العاملة”:تعاون مع الهيئة الانجيلية في مجال مكافحة عمل الأطفال والمساواة بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 05:23 مساءً - تلقت وزاره القوي العامله تقريرا من مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بشأن عقد لقاء مع ممثلي الهيئة القبطية الانجيلية بالمحافظة لبحث سبل التعاون بين المديرية و الهيئة في مجالات مكافحة عمالة الاطفال والعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين في اطار البروتوكول الموقع بين الطرفين حول هذا الشأن .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوي العاملة ببني سويف في تقريره ، اليوم الاثنين ان البروتوكول الموقع بين المديرية والهيئة ياتى في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة فضلا عن زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وأضاف مدير المديرية ، ان الهيئة تعمل على المساهمة في خفض معدلات البطالة وتنمية قدرات ومهارات الشباب لزيادة فرص التشغيل ومعاونتهم على الحصول على فرص عمل ملائمة لزيادة دخلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية .