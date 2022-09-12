محافظ الدقهلية: موقف السنبلاوين الجديد يقضى على العشوائية والحد من التكدس

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أنه تم اليوم الإثنين، بدء الأعمال التمهيدية لنقل مواقف السيارات من داخل مدينة السنبلاوين إلى أسفل الكوبرى العلوى السنبلاوين ميت غمر فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ مواقف حضارية بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة.





وأشار المحافظ - فى تصريح - إلى أن الموقف الجديد يقضى على المواقف العشوائية داخل مدينة السنبلاوين والحد من التكدس المرورى مما يسهل حركة تنقل المواطنين، مكلفا رئيس مدينة السنبلاوين بمتابعة وسرعة إنهاء كافة الأعمال التمهيدية وتسوية المداخل والمخارج بالموقع المقترح لنقل المواقف بالتنسيق مع مديرية الطرق للبدء فى اعمال التنفيذ للقضاء على الاختناق المرورى بأنحاء السنبلاوين. وأوضح محافظ الدقهلية أن موقع المواقف الجديد يأتى فى إطار خطة محافظة الدقهلية لتنفيذ مواقف سيارات حضارية تليق بمواطنى المحافظة وتيسيرا عليهم وذلك فى ظل السعى المتواصل للرئيس لبناء الجمهورية الجديدة.

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