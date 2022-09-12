المتحدة: تكليف قطاع الأخبار بإذاعة نشرات على مدار اليوم للرد على الشائعات

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الانتصار فى معركة الوعى كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة من مختلف إصداراتها الصحفية والتليفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يقدم من محتوى درامى على مدار العام بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب ونشر المعلومات الصحيحة وخلق وعى حقيقى لدى المجتمع المصرى.





وأضاف المجلس، فى بيان له، اليوم الإثنين، أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية دور الإعلام فى بناء وعى حقيقى. وأوضح أنه فى هذا الإطار تم تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة، بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى، ويتم بث هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" وجميع منصاتها الإلكترونية، ويتم إرسال هذه الخدمة الإخبارية المتخصصة إلى الأحزاب السياسية وجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية.

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