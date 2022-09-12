وزير الصحة يوجه باستحداث «خدمة المواطنين» بمستشفى الفيوم العام

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة استحداث منظومة "خدمة المواطنين"، بمستشفى النبوى المهندس "الفيوم العام"، وتخصيص فرق طبية لاستقبال المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم وإرشادهم بالإجراءات والخطوات اللازمة، للتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الطبية.





جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الإثنين، المستشفى، فى إطار سلسلة من الجولات الميدانية للمنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بأقسام المستشفى المختلفة والبالغ عددها 15 قسمًا تضم عيادات (باطنة، الكلى الصناعى، جراحة الوجه والفكين، الحروق وجراحة التجميل، ووحدة طب الجنين، الأنف والأذن، الجلدية، الأسنان، العظام، جراحة أورام، تنظيم الأسرة، السكتة الدماغية، الأشعة، عيادة القلب، الجراحة، روماتيزم القلب، النفسية والعصبية، المعامل، المسالك البولية، النساء والتوليد، المناظير والجهاز الهضمى، الكبد، جراحة المخ والأعصاب".

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد أعمال التجديدات بقسم الطوارئ والاستقبال، كما تابع انتظام الفرق الطبية و"نوبتجيات" العمل، مشددًا على أهمية المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافى فى وسط مدينة الفيوم، وتخدم حوالى 3.5 مليون نسمة من سكان المحافظة، بطاقة استيعابية 306 أسرة، و44 سرير عناية مركزة، و45 حضانة أطفال، و70 ماكينة غسيل كلوى، و9 غرف عمليات.

وتابع عبدالغفار أن الوزير تفقد وحدة السكتة الدماغية، والتى تعمل بطاقة استيعابية 9 أسرة، حيث أشاد الوزير بجودة الخدمات وكفاءة العمل بتلك الوحدة والتي تخدم المرضى بمحافظة الفيوم والمحافظات المجاورة.

وتابع عبدالغفار أن الوزير حرص على تفقد غرف المرضى، واطلع على تقارير الحالة الصحية للمرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم، كما حرص على التحدث مع المرضى، للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما تابع الوزير نسب إشغال المستشفى بجميع الأقسام والتى بلغت 90.5%.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير حرص على الاستماع إلى الفرق الطبية، للوقوف على أى تحديات أو عقبات قد تواجهمم أثناء تأدية مهام عملهم.

وأضاف أن الوزير تفقد المركز الطبى الحضرى بمنطقة كيمان فارس بمحافظة الفيوم، حيث تابع الوزير الحملة التنشيطية لتنظيم الصحة الإنجابية، موضحًا أن الوزير تفقد "عيادات المشورة" واطلع على آليات صرف وسائل تنظيم الأسرة، مشددًا على أهمية تكثيف التوعية بالصحة الإنجابية وتوصيل الرسائل للسيدات بطرق مبسطة وتعريفهن بالفوائد التي تعود على الحالة الصحية على المنتفعات.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير تفقد سير العمل بالخدمات المقدمة في المركز ضمن مبادرات الصحة العامة "100 مليون صحة"، متابعًا المنظومة الإلكترونية لقاعدة بيانات المنتفعين من المبادرات والمتابعات الدورية لحالتهم الصحية، كما تفقد الوزير عيادة "الشباب والمراهقين"، والتى تقدم خدمات التوعية والتثقيف الصحى للشباب، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية بين تلك العيادات ومراكز الشباب والمدارس والنوادى لتقديم الندوات التوعوية للفئات المستهدفة من الشباب بالتوعية والتثقيف الصحى.