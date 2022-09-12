عاجل.. السيسى يوجه بتخصيص حوافز لتشجيع المتفوقين ببرنامج أشبال مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووجه الرئيس، بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج "أشبال مصر الرقمية"، وذلك لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وعرض الدكتور عمرو طلعت سير العملية الدراسية بـ"جامعة مصر المعلوماتية"، إلى جانب الموقف التنفيذى لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجى، فضلاً التوسع فى إنشاء مراكز "إبداع مصر الرقمية" لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تعزيز محور تدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، ووجه الرئيس فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء مشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم، لارتباطها الوثيق والمتكامل مع عملية التنمية، بما فى ذلك التوسع فى شبكة الإنترنت الأرضى فائق السرعة عن طريق نشر استخدام شبكات الألياف الضوئية، وكذلك زيادة أعداد أبراج المحمول لتحسين الخدمة فى جميع رقعة الجمهورية.
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