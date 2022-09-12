الهيئة الوطنية للإعلام تنفي نقل "ماسبيرو" إلى العاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 04:26 مساءً - نفت الهيئة الوطنية للإعلام، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود توجه بنقل مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، بالكامل إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وتحويل المقر القديم إلى فندق عالمي ومولات تجارية،

وأكدت الهيئة أنه لا صحة لهذا الأمر جملة وتفصيلا، وأن المقر الحالي لمبنى ماسبيرو قائم كما هو، ومستمر في تقديم كافة خدماته الإعلامية بشكل طبيعي، واعتباره رمزاً حضارياً و تراثيًا.

وأفادت أن الهيئة الوطنية للإعلام لديها مقر في العاصمة الإدارية الجديدة شأنها شأن كافة المؤسسات الحكومية للقيام بممارسة أعمالها من تغطيات إعلامية ونقل مباشر لكافه الأحداث والفعاليات التى ستشهدها العاصمة الإدارية.

وتناشد الهيئة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير على سير العمل في تلك المؤسسة الهامة.