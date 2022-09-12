وزير الصحة يتفقد مستشفى الفيوم العام.. ويوجه بسرعة استحداث منظومة ل ”خدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 04:25 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مستشفى النبوي المهندس (الفيوم العام)، بمحافظة الفيوم، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية للمنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ووجه الوزير -خلال جولته- بسرعة استحداث منظومة "خدمة المواطنين"، بالمستشفى وتخصيص فرق طبية لاستقبال المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم وإرشادهم بالإجراءات والخطوات اللازمة، للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات الطبية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بأقسام المستشفى المختلفة والبالغ عددها 15 قسمًا تضم عيادات(باطنة، الكلى الصناعي، جراحة الوجه والفكين، الحروق وجراحة التجميل، ووحدة طب الجنين، الأنف والأذن، الجلدية، الأسنان، العظام، جراحة أورام، تنظيم الأسرة، السكتة الدماغية، الأشعة، عيادة القلب، الجراحة، روماتيزم القلب، النفسية والعصبية، المعامل، المسالك البولية، النساء والتوليد، المناظير والجهاز الهضمي، الكبد، جراحة المخ والأعصاب).

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير تفقد أعمال التجديدات بقسم الطوارىء والاستقبال، كما تابع انتظام الفرق الطبية و"نوبتجيات" العمل، مشددًا على أهمية المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافي في وسط مدينة الفيوم، وتخدم حوالي 3.5 مليون نسمة من سكان المحافظة، بطاقة استيعابية 306 أسرة، و44 سرير عناية مركزة، و45 حضانة أطفال، و70 ماكينة غسيل كلوي، و 9 غرف عمليات.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد وحدة السكتة الدماغية، والتي تعمل بطاقة استيعابية 9 أسرة، حيث أشاد الوزير بجودة الخدمات وكفاءة العمل بتلك الوحدة والتي تخدم المرضى بمحافظة الفيوم والمحافظات المجاورة.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير حرص على تفقد غرف المرضى، واطلع على تقارير الحالة الصحية للمرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم، كما حرص الوزير على التحدث مع المرضى ، للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما تابع الوزير نسب إشغال المستشفى بجميع الأقسام والتي بلغت 90.5%.

وأشار "عبدالغفار"، أن الوزير حرص على الاستماع إلى الفرق الطبية، للوقوف على أي تحديات أو عقبات قد تواجهمم أثناء تأدية مهام عملهم.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير تفقد المركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس بمحافظة الفيوم، حيث تابع الوزير الحملة التنشيطية لتنظيم الصحة الإنجابية، موضحًا أن الوزير تفقد "عيادات المشورة" واطلع على آليات صرف وسائل تنظيم الأسرة، مشددًا على أهمية تكثيف التوعية بالصحة الإنجابية وتوصيل الرسائل للسيدات بطرق مبسطة وتعريفهن بالفوائد التي تعود على الحالة الصحية على المنتفعات.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير تفقد سير العمل بالخدمات المقدمة في المركز ضمن مبادرات الصحة العامة "100 مليون صحة"، متابعًا المنظومة الإلكترونية لقاعدة بيانات المنتفعين من المبادرات والمتابعات الدورية لحالتهم الصحية، كما تفقد الوزير عيادة "الشباب والمراهقين"، والتي تقدم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للشباب، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية بين تلك العيادات ومراكز الشباب والمدارس والنوادي لتقديم الندوات التوعوية للفئات المستهدفة من الشباب بالتوعية والتثقيف الصحي.