المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 04:25 مساءً - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط السيد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والوفد المرافق له من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، حيث قام بالترحيب بهم وتعريفهم بالمتحف و نشأته وأنشطته وفعالياته المختلفة و دوره كصرح حضاري و ثقافي.

كما اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف حيث قام الأستاذ سيد أبو الفضل المشرف على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية بشرح أهم المعروضات الأثرية والتراثية والتي تحكي قصة إبداع الشخصية المصرية عبر العصور وحضاراته من قبل التاريخ وحتي وقتنا الحاضر .

و اختتم السادة الضيوف الزيارة بمشاهدة بانوراما المتحف المطلة على بحيرة عين الصيرة، كما قدم الدكتور أحمد غنيم للسيد المستشار بولس فهمى رئيس الوفد هدية تذكارية عبارة عن كتيب المتحف و الكتالوج الخاص بالمومياوات.

و أعرب الضيوف عن سعادتهم بما شاهدوه من كنوز المتحف موجهين الشكر و التقدير لإدارة المتحف على ما يبذلونه من جهد لتعظيم دور المتحف كصرح ثقافي و حضاري و تعليمي .