وزير الخارجية الرئيس المعين لمؤتمر COP27 يجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير البيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 04:25 مساءً - أجرى السيد سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم ١٢ سبتمبر الجاري، اتصالاً هاتفياً مع السيد "بوبيندر ياداف" وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على تقدير مصر لدور الهند الهام في مفاوضات تغير المناخ، مشيداً بإعلان الهند مؤخراً عن تعزيز اسهاماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، بما يسهم في جهود تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

كما أبرز وزير الخارجية اهتمام مصر بالتنسيق مع الهند حول موضوعات المناخ المختلفة، أخذاً في الاعتبار رئاسة الهند المقبلة لمجموعة العشرين خلال العام القادم، وهو ما تم معه التباحث بشأن نتائج القمة الأخيرة لمجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا.

وأضاف أبو زيد، بأن الوزير الهندي أشاد من جانبه بجهود الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 في الإعداد والتحضير للمؤتمر، معرباً عن ثقته في قدرتها على قيادة عمل المناخ الدولي خلال الفترة المقبلة ونجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المنشودة التي تحفظ مصالح الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بموضوعات التكيُف مع تغير المناخ وتوفير تمويل المناخ.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى إعراب الوزير شكري عن التطلع لمشاركة الهند على أعلى مستوى ممكن في مؤتمر COP27، والذي سيشهد حضوراً كبيراً ورفيع المستوى من مختلف دول العالم، وانخراط الهند بشكل فعال وبناء في مختلف فعاليات المؤتمر، وتطلع مصر لمواصلة التشاور والتنسيق مع الهند في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.