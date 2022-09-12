الوطنية للإعلام تنفي شائعة نقل مبنى ماسبيرو بالكامل للعاصمة الإدارية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 04:25 مساءً - تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي ان هناك توجه بنقل ماسبيرو بالكامل إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وتحويل المقر القديم إلى فندق عالمي ومولات تجارية،

وتنفى الهيئة الوطنية للإعلام هذا الأمر جمله وتفصيلا وأنه غير صحيح وأن المقر الحالي لمبنى ماسبيرو قائم كما هو ، ومستمر في تقديم كافة خدماته الإعلامية بشكل طبيعي ، و باعتباره رمزاً حضارياً و تراثيا ، حيث أن الهيئة الوطنية للإعلام لديها مقر في العاصمة الإدارية الجديدة شأنها كشأن كافه المؤسسات الحكومية للقيام بممارسة أعمالها من تغطيات إعلامية ونقل مباشر لكافه الأحداث والفعاليات التى ستشهدها العاصمة الإدارية

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير على سير العمل في تلك المؤسسة الهامة