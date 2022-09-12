وزير البيئة الهندى يشيد بجهود مصر للتحضير لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أجرى سامح شكرى وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيا مع بوبيندر ياداف وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندى.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكرى أكد خلال الاتصال على تقدير مصر لدور الهند الهام فى مفاوضات تغير المناخ، مشيدا بإعلان الهند مؤخرا عن تعزيز اسهاماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات، بما يسهم فى جهود تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

كما أبرز وزير الخارجية اهتمام مصر بالتنسيق مع الهند حول موضوعات المناخ المختلفة، أخذا فى الاعتبار رئاسة الهند المقبلة لمجموعة العشرين خلال العام القادم، وهو ما تم معه التباحث بشأن نتائج القمة الأخيرة لمجموعة العشرين المنعقدة فى إندونيسيا.

وأضاف أبو زيد، بأن الوزير الهندى أشاد من جانبه بجهود الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 فى الإعداد والتحضير للمؤتمر، معرباً عن ثقته فى قدرتها على قيادة عمل المناخ الدولى خلال الفترة المقبلة ونجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المنشودة التى تحفظ مصالح الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بموضوعات التكيُف مع تغير المناخ وتوفير تمويل المناخ.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى إعراب الوزير شكرى عن التطلع لمشاركة الهند على أعلى مستوى ممكن فى مؤتمر COP27، والذى سيشهد حضوراً كبيراً ورفيع المستوى من مختلف دول العالم، وانخراط الهند بشكل فعال وبناء فى مختلف فعاليات المؤتمر، وتطلع مصر لمواصلة التشاور والتنسيق مع الهند فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.