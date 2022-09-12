وزير العدل: اهتمام رئاسى بالغ بمبادرات ودراسات الحفاظ على البيئة (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الإثنين، فعاليات ورشة عمل "البيئة وتغيير المناخ بين الواقع والمأمول" التى تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية.





وأبدى وزير العدل خلال كلمته فى الافتتاح أهمية الدعوة لانعقاد هذه الفعاليات، مثمنا التعاون المشترك بين وزارتى العدل والبيئة لإعداد وإنجاز هذا الملتقى، مؤكدا أن تغيير المناخ وضرورة الحفاظ على البيئة يعد الشغل الشاغل للعالم اليوم.

وأشار إلى إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا الملف ظهر بشكل ملحوظ من خلال الاهتمام البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسى بالمبادرات الخاصة بالبيئة ودعمه اللامحدود للدراسات المتخصصة فى هذا المجال، وقد انعكس ذلك فى تلبية العالم للدعوة التى أطلقها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ المزمع انعقاده بمصر نوفمبر المقبل فى مدينة شرم الشيخ.

وأوضح فى كلمته أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تعكف على قدم وساق للتحضير الجاد لهذا الحدث العالمى وإخراجه بالصورة التى تليق بمكانة مصر وقدراتها على استضافته.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر كانت من أوائل الدول التى أدركت أهمية وجود التشريعات البيئية لفرضها لحماية البيئة والتقليل من المخاطر والأضرار السلبية عليها، إذ حرصت أولا على الانضمام لكل المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة ولعل أبرز هذه الاتفاقيات والمعاهدات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجى، واتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، والتى كانت هى الأساس لدفع وخلق عجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمى.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر على المستوى الوطنى أكدت بدستورها على الحق فى البيئة واعتبار حمايتها واجب وطنى وإلزام الدولة باتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها بل السعى لتنميتها لضمان حق الأجيال المقبلة، فضلا عن ذلك صدور العديد من التشريعات التى نظمت حماية البيئة، مؤكدة أن قضاء مصر صاحب الدور الرئيسى فى حماية البيئة والتنمية وترسيخ الحق فى البيئة وذلك من خلال الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عنه.

جدير بالذكر أن فعاليات ورشة العمل ستقام بواقع 16 حلقة نقاشية، تهدف إلى تسليط الضوء على محاور أربعة تتعلق بالتلوث البيئى وتأثيره على المناخ، وإستراتيجية مواجهة تغيير المناخ وآليات حماية البيئة والأطر التشريعية المعدة لذلك.

ويدير جلسات الفعاليات متخصصون من أساتذة دراسات المناخ والبحوث البيئية، والخبراء الدوليون فى هذا المجال، والمستشارون وأساتذة القانون والتخطيط والاستثمار.