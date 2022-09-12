القوى العاملة: تعاون مع الهيئة الإنجيلية لمكافحة عمل الأطفال

جدة - نرمين السيد - تلقت وزاره القوى العامله تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، بشأن عقد لقاء مع ممثلى الهيئة القبطية الإنجيلية بالمحافظة؛ لبحث سبل التعاون بين المديرية والهيئة فى مجالات مكافحة عمالة الأطفال، والعنف ضد المرأة، والمساواة بين الجنسين، ضمن البروتوكول الموقع بين الطرفين بهذا الشأن.





وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف فى تقريره، اليوم الاثنين، أن البروتوكول الموقع بين المديرية والهيئة يأتى فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030 والتى ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. وأضاف مدير المديرية، أن الهيئة تعمل على المساهمة فى خفض معدلات البطالة وتنمية قدرات ومهارات الشباب لزيادة فرص التشغيل ومعاونتهم على الحصول على فرص عمل ملائمة لزيادة دخلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

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