دورة لتأهيل المشاركات ببعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بإفريقيا الوسطى (صور)

وتضمنت الدورة عقد العديد من المحاضرات فى مختلف الموضوعات لتأهيل العناصر النسائية المشاركات فى عملية حفظ السلام وزيادة الوعى لديهن بما يعزز من قدراتهن فى القيام بكافة المهام المكلفين بها.
بدأت الجلسة الافتتاحية للدورة بكلمة اللواء علاء قاسم رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية، أكد خلالها على أهمية مشاركة العناصر النسائية فى مهام حفظ السلام بما يسهم فى تعميق حالة الإستقرار والسلم بمختلف ربوع القارة السمراء، مشيرا إلى علاقة مصر القوية والراسخة بجميع الدول الإفريقية.
وأشار السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فى كلمته إلى دور مصر المحورى فى دعم السلم والأمن إقليميا ودوليا من خلال الإلتزام بالمواثيق الدولية ومبادىء منع النزاعات بدون التدخل فى الشئون الداخلية لدول النزاع.
كما ألقى السفير أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة، كلمة أشاد خلالها بدور مصر الرائد الذى يعد المحرك الرئيسى لتعزيز السلام والأمن والإستقرار فى إفريقيا، مشيرا إلى جهود أفراد القوات المسلحة المشاركين بعملية حفظ السلام لدعم عملية الأمن والاستقرار الدوليين.
يأتى ذلك استمرارا لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول.
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