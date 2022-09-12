إزالة 83 حالة تعد على نهر النيل فى المنوفية والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن إزالة 83 حالة تعد على نهر النيل، ليصبح إجمالى التعديات التى جرت إزالتها على النهر، منذ بدء الحملة 78657 حالة تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والرى، فى العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى إزالة مختلف التعديات على المجارى المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجارى المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى أنها ماضية فى جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة فى "عداد النيل".