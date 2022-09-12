احتراق 5 محلات تجارية فى بئر العبد.. تفاصيل(صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - تعرضت 5 محلات لحريق هائل اليوم الإثنين، أسفر عن أدى تفحم البضائع داخل 3 محال، واحتراق واجهتي محلين آخرين، بمنطقة وسط البلد بمدينة بئر العبد، شمال سيناء دون وقوع أي إصابات بشرية.

كان اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بعدد من المحلات التجارية بمنطقة الشارع الرئيسي، وسط مدينة بئر العبد، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بقسم شرطة بئر العبد، وقوات وسيارات الدفاع المدني إلى محل البلاغ والحريق.

واستطاعت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى المحلات التجارية المجاورة لمحل الحريق.

وبإجراء التحريات، تبين تعرض 5 محلات تجارية لحريق هائل من بينها مكتبة تعود للمواطن "صلاح . ا"، وأتت النيران على جميع محتوياتها من أدوات مكتبية ومستلزمات مدارس، واحتراق مكتبة أخرى للمواطن "عصام . ا"، ونالت النيران تماما من محل للدواجن واللحوم المجمده، يعود للمواطن "سمير .ف"، كما التهم الحريق الجزء الأمامي من محل لأدوات السباكة للمواطن "عدلي.م "، واحتراق واجهة أحد محلات أجهزة المحمول للمواطن "سامي.ع".

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بإحدى المكتبات، وامتد للمحلات الأربعة المجاورة قبل السيطرة عليه تماما، بواسطة قوات الدفاع المدني، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.