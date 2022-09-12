دشنا تحتفل بعيد النيروز وتطييب رفات القديسين

جدة - نرمين السيد - وصلى نيافة الأنبا تكلا، أسقف الإيبارشية صلاة العشية بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بدشنا، وخلالها طيَّب رفات الشهداء مع التماجيد الخاصة بهم. وألقى نيافته كلمة روحية عن "النميمة"، أعقبها تسبحة نصف الليل وباكر، واختتمت الصلوات بالقداس الإلهى. كما تضمن الحفل مجموعة من الترانيم قدمها كورال الكنيسة "هوس ايروف".

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