محافظ القاهرة يتفقد عددا من المحاور الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحاور الجديدة بالمحافظة، تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة وإحداث انفراجة كبيرة بالمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق، بالإضافة إلى الأثر البيئى الناتج عن تخفيف الزحام.





جاء ذلك خلال جولة للمحافظ بالمنطقة الشرقية تفقد خلالها عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها. وتفقد المحافظ خلال الجولة محاور المنطقة الشرقية بداية من مدينة نصر مرورًا بمحور المشير واستمرارًا لتقاطعها مع محور عمر سليمان، ثم محور محمد على فهمى، ومحور محمد زكى وصولًا للأسمرات، حيث تلتقى بمحور حسب الله الكفراى المار بالمعادى، والمقطم، وكورنيش المقطم فصلاح سالم ومحور الحضارات وصولًا لكورنيش النيل. رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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