الصحة: إجراء 200 عملية قسطرة قلبية شهريا بمستشفى الفيوم النموذجى (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز وتشغيل وحدة الاستقبال والغسيل الكلوى الجديدة مستشفى الفيوم النموذجى التابع لهيئة التأمين الصحى، بمحافظة الفيوم.





جاء ذلك خلال تفقده مستشفى الفيوم النموذجى التابع لهيئة التأمين الصحى، يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وذلك ضمن جولة الوزير التفقدية لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة اليوم الإثنين، ضمن سلسة من الزيارات الميدانية التفقدية للمنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من سير العمل ومتابعة معدلات الإنجاز والتطوير.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى الانتهاء من 90٪؜ من أعمال الإنشاء والتجهيز لوحدة الاستقبال والغسيل الكلوى بالمستشفى والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 25 سرير.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير استمع خلال جولته إلى تقرير حول نسب إشغال المستشفى خلال الـ 6 أشهر الماضية، ومتوسط الترددات على كل الأقسام والعيادات الخارجية، فضلا عن نسب التغطية التأمينية للمنتفعين من سكان المحافظة بكل الفئات، وبلغ عدد المنتفعين مليون و820 ألفا و474 مواطنا بنسبة تغطية 63%.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير تفقد كل أقسام المستشفى، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية كافة الاقسام بالأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، فضلا عن تفقده وحدة القسطرة القلبية للوقوف على معدل الترددات، لافتا إلى إجراء ما يقرب من 200 عملية قسطرة شهريا.

وأكد عبدالغفار حرص الوزير على تفقد قسم الحضانات، لمتابعة معدل دخول الأطفال من الولادات القيصرية والطبيعية، والاستماع من الأطباء المعنيين حول الحالات الصحية للأطفال، فضلا عن تفقده غرف إقامة المرضى والتحدث إليهم للتأكد عن مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

ولفت عبدالغفار إلى أن طاقة المستشفى الاستيعابية تبلغ 402 سرير (18 سرير استقبال، 255 سرير داخلى، 50 سرير رعاية مركزة، 17 حضانة أطفال، 36 سرير غسيل كلوى، 17 سرير علاج كيميائى، و9 غرف عمليات فى تخصصات "الجراحة العامة والتجميل، جراحات المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، جراحات الرمد، جراحات الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الأورام، النساء والتوليد").

وأضاف عبدالغفار أن المستشفى تضم 25 عيادة خارجية فى تخصصات (الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الباطنة، الأطفال، الصدرية، الرمد، الأسنان، العظام، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، العلاج الطبيعى).

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل الوزارة بمحافظة الفيوم.