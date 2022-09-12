مستشار الرئيس: «100 مليون صحة» تضع المرضى على طريق العلاج الصحيح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مبادرة 100 مليون صحة هدفها اكتشاف الأمراض ووضع المرضى على الطريق الصحيح لتلقى العلاج المناسب.





وأضاف تاج الدين -فى تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين- أن مبادرة 100 مليون صحة، استطاعت اكتشاف العديد من الحالات المصابة ببعض الأمراض، ولم يكن أصحابها على علم بإصابتهم بهذه الأمراض.

وتطرق إلى أن الكشف الطبى الدورى يعد إجراءً فى غاية الأهمية، لأن الكشف المبكر عن بعض الأمراض، يؤدى إلى تجنب المشاكل والمضاعفات.

وحول فيروس كورونا، قال تاج الدين، إن فيروس كورونا مُسيطر عليه بشكل كبير فى مصر، وهناك انخفاض كبير فى حالات الإصابة، و99% من حالات الإصابة بسيطة، مبينا فى الوقت ذاته أنه مازال يوجد كميات كبيرة وكافية من لقاحات كورونا.

وفيما يتعلق بالتكلفة فى الحصول على الخدمات الطبية، أوضح تاج الدين، أن هناك فئات مؤمن عليها صحيا وفئات تعالج على نفقة الدولة وفئات تعالج على قائمة قوائم الانتظار وفئة أخرى تعالج على نفقتها وقد يكون الارتفاع فى هذه الأسعار جزء منه كبير نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والمواد المستخدمة فى العلاج.

ولفت إلى أن الأجهزة والمعدات ارتفعت علاوة على صيانتها، مؤكدا أن أى إنسان على أرض مصر غير قادر، هناك جهات كثيرة تقدم العلاج المجانى على غرار مستشفيات جامعة عين شمس والقاهرة والجمعية ووزارة الصحة ووسائل العلاج الأخرى.