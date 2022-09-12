وزير النقل: تطوير الطريق الدائرى ملحمة بكل المقاييس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومتابعة أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجارى إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائرى بدأها بمحور المرج الذى يبلغ طوله 13 كيلو متر، والذى يبدأ من تقاطع الطريق الدائرى مع المحور حتى تقاطع المحور مع طريق الإسماعيلية الزراعى بمنطقة أبو زعبل بواقع 3 حارات مرورية فى كل اتجاه والذى يسير موازيا لمسار خط السكة الحديد المرج / شبين القناطر، وحيث تم البدء فى أعمال تنفيذ الطريق الدائرى مع المحور والتى تشمل التطوير الشامل لميدان المرج الجديد، وجار الاستعداد لتنفيذ باقى قطاعات مسار المحور.

وأشار إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كل مراحل الطريق الدائرى بعد الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالى 110 كم، لافتا إلى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى تساهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائرى والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضارى للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

وأكد وزير النقل ضرورة إنجاز هذا المحور المهم الذى يتوسط الكتل السكنية الكثيفه فى المسافة من المرج حتى أبو زعبل والعكس مرورا بالخانكة والجبل الأصفر ليخدم أهالى تلك المناطق ويخفف الضغط المرورى على الطريق الدائرى وطريق الإسماعيلية الزراعى.

كما تفقد وزير النقل محور السكة الحديد "الجزائر" بنطاق محافظة القاهرة فى المسافة من تقاطعة مع كوبرى التونسى حتى ميدان العرب، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل ربط المحور مع الطريق الدائرى، وجار أعمال الإحلال وطبقة الأساس فى المسافة من كوبرى التونسى حتى ميدان عزبة الورد.

ووجه الوزير المختصين بمحافظة القاهرة بسرعة إزالة التعديات على حرم السكة الحديد لاستكمال الأعمال بالمحور فى المسافة من عزبة الورد حتى ميدان العرب.

وبعدها تابع أعمال للمرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقى والغربى لمصرف المحيط بطول 20 كم والذى يربط الطريق الدائرى بالطريق الدائرى الأوسطى ويعد من أهم المحاور المرورية التى تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى والانتهاء من المطلع الذى تم استحداثة للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن، كما شدد على تأكيد أعمال سلامة المرور وعمل الحواجز الخرسانية على جانبى مصرف المحيط وتجنب التقاطعات العمودية لكبارى الدورنات للخلف مع الشوارع الرئيسة بالتجمعات السكنية المار بها المحور، وكذلك قيام الشركات المنفذة بسرعة نهو الأعمال طبقا للبرامج الزمنية وبأعلى معايير الجودة.

كما تفقد الفريق مهندس وزير النقل خلال جولته الأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائرى، والتى سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحى أسفل الدائرى، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT الجارى إنشاؤها حاليا، للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائرى سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

وتم استعراض كل التعارضات الخاصة بتلك المواقف والتأكيد على سرعة تنفيذ المواقف للقضاء على الوقوف العشوائى للميكروباص على الطريق الدائرى، خصوصا أن الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعى أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة فى أتوبيسات BRT، والذى يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع فى تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وتفقد الوزير عددا من محطات BRT والتى يبلغ عددها 47 محطة مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والأوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية وأكاديمية الشرطة والسلام والشرقية، وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الأتوبيسات مثل: محطة الأتوبيس الترددى بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه ما عدا كوبرى المنيب الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه.

كما تابع أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى والتى تشمل المسافة من تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوى، وقطاعات الإسكندرية الصحراوى /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالى طول 34 كم.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المطلع والمنزل المستجدين بتقاطع الدائرى مع إسماعيلية الزراعى، وكذلك سرعة نهو تطوير تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الزراعي ونهو جميع الحلول المرورية المستجدة قبل بداية العام الدراسى الجديد لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة وخصوصا أنها من طرق الربط المهمة بين الدائرى والطرق الرئيسية.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ الطريق الخدمى "السطحى" والذى يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائرى من الخارج والداخل، ووجه بتكثيف وسائل تأمين السلامة فى القطاعات الجارى العمل بها وتنفيذ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بنهو كل قطاع فى المواعيد المخططة واستمرار التنسيق مع كل الجهات المعنية لإزالة التحديات الخاصة بهذا الطريق وسرعة الانتهاء من أعمال إنارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاى ماست وأعمال منظومة النقل الذكى على الطرق ITS والتى تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية، وموافاته بتقرير عن الخطة الشاملة للاستثمار الإعلانى للطريق الدائرى.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائرى والتى تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها تشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة / السلام/ مسطرد/ إسكندرية الزراعى والمسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالى طول 76 كم.