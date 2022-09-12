وزير النقل يتابع اعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الطريق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - 1. سرعة نهو طرق ربط الدائري مع الطرق الرئيسية مثل الاسماعيلية الزراعي والإسكندرية الزراعي ومحور الجزائر قبل بداية العام الدراسي الجديد لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة

2. سرعة تنفيذ مواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، بالتنسيق مع المحافظات وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري وفي اطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري

أجرى الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حيث قام الوزير بتفقد أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري انشائها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري بدأها بمحور المرج الذي يبلغ طوله ١٣ كيلو متر والذي يبدأ من تقاطع الطريق الدائري مع المحور حتى تقاطع المحور مع طريق الاسماعيلية الزراعي بمنطقة ابو زعبل بواقع ٣ حارات مرورية في كل اتجاه والذي يسير موازيا لمسار خط السكة الحديد المرج / شبين القناطر وحيث تم البدء في اعمال تنفيذ الطريق الدائري مع المحور والتي تشمل التطوير الشامل لميدان المرج الجديد وجاري الاستعداد لتنفيذ باقي قطاعات مسار المحور واكد وزير النقل على ضرورة انجاز هذا المحور الهام الذي يتوسط الكتل السكنية الكثيفه في المسافه من المرج حتى ابو زعبل والعكس مرورا بالخانكه والجبل الاصفر ليخدم اهالي تلك المناطق ويخفف الضغط المروري على الطريق الدائري وطريق الاسماعيلية الزراعي

كما تفقد وزير النقل محور السكة الحديد( الجزائر )بنطاق محافظة القاهرة فى المسافة من تقاطعة مع كوبرى التونسى حتى ميدان العرب حيث تم الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل ربط المحور مع الطريق الدائرى وجارى اعمال الاحلال وطبقة الاساس فى المسافة من كوبرى التونسى حتى ميدان عزبة الورد ووجه الوزير المختصين بمحافظة القاهرة بسرعة ازالة التعديات على حرم السكة الحديد لاستكمال الاعمال بالمحور فى المسافة من عزبة الورد حتى ميدان العرب وبعدها تم متابعة اعمال للمرحلة الاولى لمحور المريوطية على البرين الشرقى والغربى لمصرف المحيط بطول ٢٠ كم والذى يربط الطريق الدائرى بالطريق الدائرى الاوسطى ويعد من اهم المحاور المرورية التى تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى والانتهاء من المطلع الذى تم استحداثة للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن كما وجه الوزير بتاكيد اعمال سلامة المرور وعمل الحواجز الخرسانية على جانبى مصرف المحيط وتجنب التقاطعات العمودية لكبارى الدورنات للخلف مع الشوارع الرئيسة بالتجمعات السكنية المار بها المحور وكذلك قيام الشركات المنفذة بسرعة نهو الاعمال طبقا للبرامج الزمنية وباعلى معايير الجودة .

كما تفقد الفريق مهندس وزير النقل خلال جولته الاماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا وذلك للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار او المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق .وتم استعراض كافة التعارضات الخاصة بتلك المواقف والتأكيد على سرعة تنفيذ المواقف للقضاء على الوقوف العشوائي للميكروباص على الطريق الدائري خاصة وان الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في أتوبيسات BRT وحيث يأتي تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتفقد الوزير عدد من محطات BRT والتي يبلغ عددها 47 محطة مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والاوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية واكاديمية الشرطة والسلام والشرقية وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الاتوبيسات مثل: محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

كما تم متابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال انشاء المطلع والمنزل المستجدين بتقاطع الدائري مع إسماعيلية الزراعي وكذلك سرعة نهو تطوير تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي ونهو جميع الحلول المرورية المستجدة قبل بداية العام الدراسي الجديد لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة وخاصة وانها من طرق الربط الهامة بين الدائري و الطرق الرئيسية

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل ووجه الوزير بتكثيف وسائل تأمين السلامة في القطاعات الجاري العمل بها وتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بنهو كل قطاع في المواعيد المخططة واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لازالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق وسرعة الانتهاء من اعمال انارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست واعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية . ، وموافاته بتقرير عن الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري

و أكد وزير النقل على هامش الجولة في تصريحات صحفية أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة ، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كافة مراحل الطريق الدائري بعد الانتهاء من اعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى بطول 76 كم من اجمالي 110 كم مشيرا الى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية ، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان

جدير بالذكر ان المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدائري والتي تم الانتهاء من اعمال التطوير والتوسعة بها تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم