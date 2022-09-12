وزير الصحة يتفقد مستشفى الفيوم النموذجي ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - *الصحة: الانتهاء من 90٪؜ من أعمال الإنشاء والتجهيز لوحدة الاستقبال والغسيل الكلوي بالمستشفى بطاقة 25 سرير*

*الصحة: إجراء 200 عملية قسطرة قلبية شهرياً بمستشفى الفيوم النموذجي*

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز وتشغيل وحدة الاستقبال والغسيل الكلوي الجديدة بـ مستشفى الفيوم النموذجي التابع لهيئة التأمين الصحي، بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى الفيوم النموذجي التابع لهيئة التأمين الصحي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك ضمن جولة الوزير التفقدية لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة اليوم الإثنين، ضمن سلسة من الزيارات الميدانية التفقدية للمنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من سير العمل ومتابعة معدلات الإنجاز والتطوير.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى الانتهاء من 90٪؜ من أعمال الإنشاء والتجهيز لوحدة الاستقبال والغسيل الكلوي بالمستشفى والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 25 سرير.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير استمع خلال جولته إلى تقرير حول نسب إشغال المستشفى خلال الـ 6 أشهر الماضية، ومتوسط الترددات على كافة الأقسام والعيادات الخارجية، فضلاً عن نسب التغطية التأمينية للمنتفعين من سكان المحافظة بكافة الفئات، حيث بلغ عدد المنتفعين مليون و820 ألف و474 مواطن بنسبة تغطية 63%.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير تفقد كافة أقسام المستشفى، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية كافة الاقسام بالأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، فضلاً عن تفقده وحدة القسطرة القلبية للوقوف على معدل الترددات، لافتاً إلى إجراء ما يقرب من 200 عملية قسطرة شهرياً.

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزير على تفقد قسم الحضانات، لمتابعة معدل دخول الأطفال من الولادات القيصرية والطبيعية، والاستماع من الأطباء المعنيين حول الحالات الصحية للأطفال، فضلاً عن تفقده غرف إقامة المرضى والتحدث إليهم للتأكد عن مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن طاقة المستشفى الاستيعابية تبلغ 402 سرير ( 18 سرير استقبال، 255 سرير داخلي، 50 سرير رعاية مركزة، 17 حضانة أطفال، 36 سرير غسيل كلوي، 17 سرير علاج كيميائي، و9 غرف عمليات في تخصصات "الجراحة العامة والتجميل، جراحات المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، جراحات الرمد، جراحات الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الأورام، النساء والتوليد").

وأضاف "عبدالغفار " أن المستشفى تضم 25 عيادة خارجية في تخصصات ( الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الباطنة، الأطفال، الصدرية، الرمد، الأسنان، العظام، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، العلاج الطبيعي).

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل الوزارة بمحافظة الفيوم.