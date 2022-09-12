وزارة القوى العاملة: صرف2.1 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ420 ألفاً و477 عاملًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - كشف مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في اجتماعه اليوم الاثنين بديوان عام "الوزارة"، برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، عن أن المبالغ التى تم صرفها من "الصندوق" منذ تأسيسه في يونيو 2002 وحتى نهاية يونيو 2022 بلغت 2 مليار و 148 مليوناً و 600 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفاً و 477 عاملًا، يعملون فى 3947 منشأة .

في بداية الاجتماع رحب وزير القوي العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق حسن شحاتة، في أول رئاسة له للصندوق بعد توليه حقيبة وزارة القوى العاملة، بالحضور، وبالأعضاء الجدد، مؤكدًا على أهمية دور" الصندوق" في دعم العاملين المتضررين بالمنشآت المتعثرة، موضحا حرصه على تنفيذ أهداف الصندوق في دعم الشركات المتعثرة، ومساندة العمال الذين تتعثر منشآتهم في صرف أجورهم، واتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك الشركات.

وبعد أن استعرض محمد البدوي أمين عام الصندوق، نبذة عن أعمال الصندوق وأوجه موارده، وبحث حالة بعض الشركات والمنشآت وأوضاع العاملين بها، ناقش "المجلس"مجموعة من البنود، أهمها: التقرير المعد عن السنة المالية المنتهية فى 30-6-2022، واعتماد القوائم المالية وإرسالها للجهاز المركزى للمحاسبات، ومناقشة الموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق، وكذلك مناقشة بعض البنود التنظيمية.

وأوضح المجلس، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة "الصندوق": محمد البدوي الأمين العام، محمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد يسري من ذوي الخبرة، خالد أبو بكر ممثل عن وزاره القوي العاملة، مؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبد العاطي مستشار وزير القوي العاملة، محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، منال عبد العزيز ممثل عن الوزارة، وجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، خالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمرو كمال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، محمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مرفت عبد السلام ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أمانه سر المجلس ، عبد المنعم عبد الفتاح من ذوي الخبرة.