مايا مرسي تجتمع مدير الشمول الاقتصادي و المساواة بين الجنسين بالبنك الأوروبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - إجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالسيدة باربرا رامبوسك مدير الشمول الاقتصادى والمساواة بين الجنسين بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى 2022 والذي عقد في القاهرة .

وقد ناقش الإجتماع سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ الذى تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

حيث رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة باربرا رامبوسك في مصر، واستعرضت استعدادت الدولة المصرية ليوم المرأة والذى من المقرر أن يتضمنه مؤتمر المناخ القادم ، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة والفتيات من الأجيال والفئات المختلفة في هذا المؤتمر الهام مشجعة للغاية وتدعو للتفاءول بمستقبل مشاركة المرأة خلال السنوات والأحداث القادمة .

كما أكدت رئيسة المجلس على أهمية رفع وعي الأجيال القادمة بقضية التغيرات المناخية ، من خلال تضمين المناهج الدراسية معلومات حول القضية ، إلى جانب تنظيم معسكرات إبتكارية تساعد في إشراك الأجيال الجديدة في إيجاد حلول فعالة ومبتكرة لمواجهة تداعياتها ، مؤكدة على ضرورة أن يكون هذين المحورين جزءا أساسيا من الخطوات التى سيتم إتخاذها لمواجهة تلك التداعيات على دولنا، و ان يتم ذلك بالتقاطع مع دور وسائل الإعلام التى تعد عامل أساسي في رفع وعى المجتمع بهذه القضية ، ولفتت إلى ضرورة رفع الوعى بين الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية ومدى تأثيرها وانعكاسها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

من جانبها استعرضت السيدة باربرا رامبوسك مجموعة من المقترحات والاستعدادات والمبادرات التى سيطلقها البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مشاركته في فعاليات يوم المرأة خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.