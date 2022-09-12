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ضبط 4 أشخاص بالقاهرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخدين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – طبنجة – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى -4 هواتف محمولة) ..بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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