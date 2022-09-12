شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجهًا إلى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، صباح اليوم الاثنين، القاهرة متوجها إلى العاصمة الكازاخية "نور سلطان"، للمشاركة فى أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، والذى سينعقد فى الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022م، تحت عنوان "دور قادة الأديان العالمية والتقليدية فى التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية فى فترة ما بعد وباء كوفيد-19".





وتأتى زيارة الإمام الأكبر إلى كازاخستان تلبية لدعوة رسمية من الرئيس"قاسم جومارت توقايف" لزيارة البلاد، والمشاركة فى افتتاح أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان، والذى سينعقد بمدينة "نور سلطان"، حيث يلقى فضيلته كلمة فى الجلسة الرئيسية للمؤتمر، كما يلتقى الرئيس الكازاخى، وكبار المسئولين السياسيين والدينيين، وقادة وزعماء الأديان المشاركين فى المؤتمر. وتقام مراسم استقبال رسمية لفضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق، فور وصولهم مطار مدينة "نور سلطان" الدولى، حيث يستقبل فضيلته وفد رسمى برئاسة الدكتور مولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى، وسماحة الشيخ، نوريزباى حاجى، المفتى الأعلى لكازاخستان، والسفيرة منال الشناوى، سفيرة مصر فى كازاخستان، وقنصل السفارة المصرية بمدينة نور- سلطان.

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