وزير الصحة يتفقد مستشفى صدر الفيوم (صور)

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بمحافظة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، فى إطار سلسلة من الجولات الميدانية للمنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، والعيادات التى تقدم الخدمات العلاجية لمرضى (الدرن الرئوى، الأمراض الصدرى، علاج فيروس كورونا، قياس وظائف تنفس، علاج طبيعى، أسنان، صحة الرئة، الإقلاع عن التدخين)، بالإضافة إلى فحوصات مناظير الصدر التشخيصية، والأشعة المقطعية والسينية (cr)، والأشعة التليفزيونية، والفحوصات المعملية.
وأضاف عبدالغفار، أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بأقسام العناية (المركزة والمتوسطة)، والأقسام الداخلية، والصيدلية، وسكن التمريض، وقاعات التدريب، وقسم المعامل، ووحدة وظائف التنفس، مشددا على مراجعة كل أعمال التشطيبات النهائية للتجهيزات غير الطبية بالأقسام.
وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير تابع نسب الإشغال بالمستشفى ومعدلات تردد المرضى على الأقسام الداخلية، مشيرا إلى أن المستشفى قدم الخدمات الطبية ل 40 ألف مريضا خلال العام الجارى 2022، موضحا أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية 134 من ضمنهم 18 سرير رعاية مركزة ومتوسطة.
وتابع عبدالغفار، أن الوزير تفقد غرف المرضى، واطلع على تقارير الحالة الصحية للمرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم، كما حرص الوزير على تفقد الأماكن المخصصة لانتظار المرضى والتحدث معهم والاستماع إلى آراءهم، للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.
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