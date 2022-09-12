وزير الصحة: مستشفى الفيوم العام الجديد صرح طبى متكامل

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، مشروع إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديدة، بمنطقة "دمو"، للوقوف على معدلات ونسب الإنجاز الخاصة بالمشروع.





يأتى ذلك فى إطار جولة الوزير التفقدية، لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الفيوم، ضمن سلسة من الزيارات الميدانية التفقدية للمنشآت الصحية بكل محافظات الجمهورية، للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات الإنجاز والتطوير فى المنشآت المدرجة ضمن أعمال الإنشاء والتطوير، فضلا عن التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفى للمستشفى، والتى من المقرر أن تقدم خدماتها لـ 1.2 مليون منتفع من أهالى محافظة الفيوم، فضلا عن متابعته معدلات ونسب التنفيذ للمشروع حيث وجه بإصدار تقارير دورية للعرض عليه لمتابعة معدلات التنفيذ، مؤكدا أن المستشفى تعد صرحا طبيا متكاملا، يضمن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالى المحافظة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى إنشاء المستشفى على مساحة 42 ألف متر مربع، وتتكون من 4 طوابق، ومن المقرر أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 287 سريرا (137 سرير إقامة، 60 سرير رعاية مركزة، 11 سرير علاج كيميائى، 31 حضانة أطفال، 19 سرير رعاية حروق، 9 أسرة إقامة حروق، 20 سرير غسيل كلوى)، فضلا عن (6 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، غرف عمليات المناظير، غرفة عمليات خاصة بالحروق، وغرف للولادات الطبيعية والقيصرية).

ولفت عبدالغفار إلى أن البرنامج الوظيفى للمستشفى يضم أقسام (الغسيل الكلوى، الولادة الطبيعية والقيصرية، المناظير، الحضانات، المعامل وبنك الدم، مركز تجميع البلازما، العلاج الكيميائى، القسطرة القلبية، الرعاية المركزة كبار وأطفال، العمليات، الحروق، العلاج الطبيعى، الأشعة، مدرسة التمريض)، فضلا عن 25 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، موضحا أنه من المقرر تخصيص مهبط للطائرات الهليوكوبتر بالمستشفى للحالات المرضية التى تستدعى النقل الجوى السريع إلى المستشفى.

وأضاف عبدالغفار أن تنفيذ المستشفى، يتم وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لافتا إلى توجيه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقا للجداول الزمنية المحددة لها.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل الوزارة بمحافظة الفيوم.