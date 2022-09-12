جدة - نرمين السيد - مونوريل 6 أكتوبر، يلتقى مع الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة وادى النيل، ويلتقى بالقطار الكهربائى الخفيف فى محطة مدينة الفنون والثقافة، وكذلك يلتقى مع القطار الكهربائى السريع بمحطة العاصمة المركزية. وتخدم محطات مونوريل 6 أكتوبر مناطق "بشتيل، والمهندسين – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- التقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- الشيخ زايد – مدينة 6 اكتوبر، والمنطقة الصناعية – ومشروع الإسكان الاجتماعى وأكتوبر الجديدة"، ويتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادى النيل ومع القطار الكهربائى السريع "العلمين – العين السخنة" فى محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مونوريل 6 أكتوبر.. أعمال مستمرة فى «عز الحر» لخدمة 13 منطقة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.