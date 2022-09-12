وزير الصحة يتوجه للفيوم لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمرضى

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جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الجولة تأتى ضمن سلسة من الزيارات الميدانية التفقدية للمنشآت الصحية بكل محافظات الجمهورية، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات الإنجاز والتطوير فى المنشآت المدرجة ضمن أعمال الإنشاء والتطوير، فضلا عن التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأوضح عبدالغفار أنه من المقرر بدء الجولة بتفقد مستشفى الفيوم العام الجديدة، ويعقبها تفقد عدد من المنشآت الأخرى.
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