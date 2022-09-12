وزير التعليم: إعداد مناهج تعليمية مصرية ذات مواصفات عالمية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر والسعودية، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أحمد الفريح، المستشار الثقافى بالسفارة السعودية بالقاهرة.





فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات القوية التى تربط البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى التعليم.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الخطوات التى تم اتخاذها لتطوير مراحل التعليم المختلفة، من خلال إلقاء نظرة على عدة نقاط من بينها الهدف القومى والاستراتيجى للتعليم فى مصر، مشيرا إلى أنه تم إعداد مناهج تعليمية مصرية ذات مواصفات عالمية تتضمن أساليب تكوين الشخصية وتعلم مهارات الإبداع والابتكار والعمل على اكتشاف المواهب.

وأشار حجازى، إلى أن الوزارة تهتم بتدريب المعلمين على مجموعة من البرامج الهادفة، فضلا عن إتاحة التحول الرقمى فى مناهج التعليم المصرية، بحيث تكون مهارات تكنولوجيا المعلومات متاحة للجميع من خلال إتاحة قنوات مدرستنا والمنصات التعليمية.

وتطرق الوزير، فى حديثه، عن جهود الوزارة لتطوير التعليم الفنى، حيث أكد أن الوزارة تسعى إلى تطوير القدرات المهنية وزيادة القدرة التنافسية لها محليا ودوليا.

ومن جانبه، أشاد السفير السعودى بالروابط التاريخية بين البلدين، وأهمية التعاون بين البلدين فى التعليم، مشيرا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية والنهضة للبلدين.

ووجه السفير السعودى الدعوة لوزير التربية والتعليم لحضور حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة فى دورتها العاشرة، والتى تستضيفها مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى.