محافظ المنيا: «تطوير العواصم» نقلة حضارية للمنطقة بأكملها

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، صباح اليوم، الإثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، المشروع القومى للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن، والمقام على أرض محلج شركة الوادى لحليج الأقطان بحى غرب المدينة بطريق مصر أسوان الزراعى، ويتضمن إنشاء 78 عمارة، بإجمالى 1872 وحدة سكنية، بحضور دكتور محمد حلمى، رئيس المدينة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.





وقال المحافظ إن المشروع القومى للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن، يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للاستفادة من الأراضى غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية. استمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن المشروع ومراحل تنفيذه، كما تفقد المحافظ نموذجا لإحدى الوحدات السكنية بالمشروع وأشاد بالمستوى المتميز والنموذج الفريد من نوعه للعمارات السكنية، لافتا إلى أن المشروع سيعد نقلة حضارية للمنطقة بأكملها، ومثمنًا جهود القائمين على العمل للانتهاء من المشروع فى زمن قياسى وبأعلى معايير الجودة فى التنفيذ. جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة 40 فدانا، حيث تم تخصيصها، ضمن الإسكان فوق المتوسط للمشروع القومى للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن، تبلغ مساحة الوحدة 136 مترا، وتتواجد بكل عمارة 24 شقة بواقع 4 شقق فى كل دور، ويوجد بالمشروع مسجد وحضانات ومحلات تجارية ومخبز.

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