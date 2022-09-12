وزير التنمية المحلية يشيد بدور دار الإفتاء فى حفظ استقرار المجتمع

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمقر الوزارة.
ووجه آمنة الشكر للدكتور شوقى علام لحرصه على تقديم التهنئة له بتوليه مسئولية وزارة التنمية المحلية.
ومن جانبه، أثنى مفتى الجمهورية على تعاون وزارة التنمية المحلية مع عدد من المؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى والأهلية لتنفيذ بعض البرامج والمشروعات المجتمعية مثل مشروع "قيم وحياة"؛ لتوعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية فى محافظات الجمهورية، والذى يأتى فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى.
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