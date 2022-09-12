الحكومة ترد على أنباء الاستغناء عن معلمين غير خريجى التربية (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بالاستغناء عن معلمى المدارس الحكومية من غير خريجى كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط.





وبحسب بيان اليوم الإثنين، تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن أى من معلمى المدارس الحكومية من غير خريجى كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة، على استمرار جميع المعلمين سواء خريجى كليات التربية أو غيرها من الكليات الأخرى بوظائفهم، دون استبعاد أى منهم، مُشيرةً إلى أنه من المقرر تعيين معلمين جدد بالمدارس بموجب مسابقة الـ 30 ألف معلم الجارى عقد اختباراتها خلال الفترة الحالية.

وناشدت الوزارة، المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).